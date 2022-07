Bologna, partono per le vacanze ma dimenticano il figlio di 7 anni in strada

Pronti, partenza e via...

verso le agognate vacanze. Ma mamma e papà dimenticano il figlio di 7 anni in strada, sotto casa. E' accaduto a Bologna e il fatto è frutto di un'incomprensione tra i genitori, che ha fatto scattare la segnalazione alla Procura dei minori. Il bambino, infatti, era sceso dal camper del padre per salire sull'auto della madre, che però era già partita. Così è rimasto solo per strada in lacrime ed è stato soccorso da passanti e carabinieri. Sono stati i militari a riconsegnarlo ai genitori, che, ignari di tutto, si dirigevano verso la meta delle ferie.