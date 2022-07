Inghilterra, bimbo di cinque anni muore avvelenato dall'elio di un gioco a forma di dinosauro

Leggi Anche Bimbo morto a Sharm el Sheikh, la salma è giunta a Palermo

E' accaduto in

Inghilterra

Karlton Noah Donaghey

, nella contea di Dunston. La stampa locale racconta che il bambino è stato trovato disteso sul pavimento di casa dalla madre, Lisa Donaghey, 43 anni, con la testa e il collo coperti dal palloncino.ha probabilmente tentato di entrare nel dinosauro di plastica che era praticamente grande tanto quanto lui. L'elio all'interno del gonfiabile lo ha però tramortito e alla fine avvelenato.

Karlton è

deceduto il 29 giugno

scorso dopo essere stato ricoverato per sei giorni nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale di Newcastle-upon-Tyne. Saranno necessari ulteriori esami per stabilire la causa della morte ma l'ipotesi dell'avvelenamento da elio è quella più probabile. La mamma di Karlton ha lanciato un appello a tutti i genitori sul pericolo di questi giochi: "State attenti, non auguro a nessuno di affrontare un dolore così forte come lo sto affrontando io".