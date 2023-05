Veneto, tappezziere si improvvisa "guaritore bioenergetico" ed effettua screening in un casolare di campagna

"Striscia la Notizia" indaga su un tappezziere che si improvvisa "guaritore bioenergetico" ed effettua screening in un casolare di campagna nel Veneto. Lo stravagante personaggio prima di iniziare le "visite" taglia una ciocca di capelli alle sue pazienti per il "test eon", li avvolge nella carta stagnola e fa oscillare un pendolino per individuare le frequenze che vengono emesse dal corpo. "Per stare bene dovresti stare a 432 Hertz", comunica il "guaritore" alla ragazza inviata dal Tg satirico prima di iniziare a massaggiarla per ristabilire le sue frequenze.

"Ho avuto una ragazza dall'Albania di 35 anni più magra di te, e grazie al metodo della "saldatura" sono riuscito a bloccarle un'emorragia interna. Ad altre qui in zona con tumore al seno non ho fatto fare la chemio", racconta prima di dare al gancio di "Striscia la Notizia" dell'acqua energizzata grazie ai suoi "super poteri". Il tutto per soli 20 euro. A questo punto a Moreno Morello non resta che recarsi dall'uomo per provare a farlo ragionare. "Faccio quello che mi hanno insegnato i dottori ma non rilascio interviste perché altrimenti poi la gente dice che sono matto" ha risposto il "guaritore" all'inviato.