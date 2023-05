Terrorismo, arrestato a Bergamo minorenne ritenuto sostenitore dell'Isis

A Bergamo la polizia ha arrestato un minore ritenuto un sostenitore del terrorismo jihadista.

Il giovane, trovato con numeroso materiale di propaganda riconducibile all'Isis, sarebbe stato in procinto di compiere un attentato nella zona in cui vive. L'accusa nei confronti del cittadino italiano d'origine straniera, residente in provincia di Bergamo, è di associazione con finalità di terrorismo, addestramento, apologia e istigazione a delinquere aggravate.