Afghanistan, i talebani uccidono il leader dell'Isis-k che attaccò Kabul

In Afghanistan i talebani hanno ucciso il leader dell'Isis-K ritenuto responsabile dell'attacco suicida del 2021 all'aeroporto di Kabul, nel quale persero la vita 13 americani e 170 civili.

Lo riporta il New York Times citando alcune fonti, secondo cui l'intelligence americana afferma con "elevata fiducia" che il responsabile dell'attacco è stato ucciso, pur non offrendo alcuna prova. All'epoca del blitz i talebani non erano a conoscenza dell'identità della persona uccisa.