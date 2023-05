Abbiategrasso, parla la prof accoltellata dallo studente: "Non me l'aspettavo"

"È stato lui, non me l'aspettavo".

Ha avuto solo la forza per pronunciare queste parole Elisabetta Condò, la prof aggredita da uno studente in una scuola superiore di Abbiategrasso. A riferirlo è il marito della donna, Giuseppe Di Staso, anch'egli insegnante, dall'ospedale di Legnano in cui è ricoverata. "È ancora troppo scossa, non ho voluto chiederle altro. Mia moglie non ha ancora la forza di parlare di quanto accaduto. È sotto anestesia", ha dichiarato l'uomo.