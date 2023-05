Abbiategrasso (Milano), studente minaccia i compagni con una pistola finta e ferisce la docente con un coltello

La donna sarebbe stata colpita al braccio e non sarebbe in condizioni gravi. Il ragazzo, un 16enne, è stato fermato dai carabinieri

La donna, 51 anni, è stata colpita al braccio con un coltello. Ha riportato lesioni da taglio all'avambraccio e una lieve ferita alla testa. Non sarebbe in condizioni gravi. Soccorsa, è stata portata in codice giallo all'ospedale di Legnano. Il ragazzo ha anche minacciato i compagni con una pistola giocattolo , intimando loro di uscire. Il 16enne, fermato dai carabinieri , ha riportato a sua volta leggere ferite ed è stato portato in codice giallo all'ospedale San Paolo di Milano.

All'arrivo dei militari, non ha opposto resistenza lasciando la pistola sul banco, ben visibile. In questo momento le forze dell'ordine stanno sentendo il giovane. Non si sa ancora, al momento, se le minacce ai compagni siano avvenute prima o dopo il ferimento della donna. Sono in corso le indagini per ricostruire la dinamica di quanto accaduto.