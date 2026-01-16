Ex compagna di Elon Musk gli fa causa per il suo Grok: "Ha creato mie immagini intime false"

Il sistema ha destato preoccupazioni nei governi di molti Paesi, dall'Europa all'Asia, che hanno aperto indagini per frenare l'ondata online di materiale illegale e sessualmente esplicito. E negli Stati Uniti un gruppo di associazioni di diritti civili ha chiesto ad Apple e Google di bloccare l'app sui negozi digitali. Il premier britannico Keir Starmer invece ha affermato che X "deve adeguarsi immediatamente alla legge britannica" mettendo fine alla possibilità di generare immagini sessualmente esplicite di donne e minorenni tramite Grok.