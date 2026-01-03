I "Paperoni" mondiali sono sempre più ricchi: nel 2025 2,2 trilioni di dollari in più

I "Paperoni" mondiali sono sempre più ricchi. Infatti, nel 2025, le fortune dei 500 uomini più facoltosi al mondo sono aumentate della cifra record di 2,2 trilioni di dollari, dopo che la corsa dei mercati - dalle Borse alle criptovalute ai metalli preziosi - e il boom dell'intelligenza artificiale hanno fatto decollare il valore delle loro partecipazioni. La ricchezza dei "Paperoni" globali, riferisce l'agenzia Bloomberg sulla base del Bloomberg Billionaires Index, è aumentata a 11.900 miliardi di dollari.