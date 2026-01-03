I "Paperoni" mondiali sono sempre più ricchi: nel 2025 2,2 trilioni di dollari in più

Nel 2025 le fortune dei 500 uomini più facoltosi al mondo sono aumentate
© Foto da web
I "Paperoni" mondiali sono sempre più ricchi. Infatti, nel 2025, le fortune dei 500 uomini più facoltosi al mondo sono aumentate della cifra record di 2,2 trilioni di dollari, dopo che la corsa dei mercati - dalle Borse alle criptovalute ai metalli preziosi - e il boom dell'intelligenza artificiale hanno fatto decollare il valore delle loro partecipazioni. La ricchezza dei "Paperoni" globali, riferisce l'agenzia Bloomberg sulla base del Bloomberg Billionaires Index, è aumentata a 11.900 miliardi di dollari.
A stappare champagne sono stati ancora una volta i padroni delle big tech americane. Basti pensare che un quarto della nuova ricchezza è finita nelle tasche di solo otto persone, tra cui il presidente di Oracle, Larry Ellison, il ceo di Tesla, Elon Musk, il co-fondatore di Alphabet, Larry Page, e il fondatore di Amazon, Jeff Bezos.
Musk, in corsa per diventare il primo "trilionario" grazie al mega pacchetto retributivo di Tesla, si è confermato l'uomo più ricco al mondo, con un patrimonio di 622,7 miliardi di dollari a fine 2025 e un accumulo di ricchezza di 190,3 miliardi.
Dietro di lui i cofondatori di Alphabet, Page (269 miliardi) e Sergey Brin (250 miliardi), Bezos (253,3 miliardi) ed Ellison, inserito da Bloomberg tra i vincitori del 2025, grazie a un incremento della sua ricchezza di 57,7 miliardi, a 249,8 miliardi. Merito dell'impennata delle azioni Oracle registrata a settembre in scia ai piani di espansione nell'IA che ha anche permesso a Ellison, per un breve periodo, di sfilare a Musk lo scettro di "Paperone" mondiale.