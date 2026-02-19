DR 6 T-GDI, per viaggiare senza pensieri

DR 6 T-GDI
Comfort, contenuti tecnologici premium e motore bi-fuel: il suv di DR si rinnova. Anche nel nome
Premium Voyager Suv: una nuova espressione per definire DR 6 che perde quel “punto zero”della generazione precedente, per rendere tutto più facile. Dal nome, all’esperienza di guida.
Un suv capace di unire stile - premium - tecnologia evoluta e massimo comfort. Senza, tuttavia, rinunciare alla praticità di utilizzo, nonostante le dimensioni piuttosto generose di oltre 4 metri e 50 centimetri.
Lo spazio interno certamente non manca ed è uno fra i punti di forza di DR 6. Un abitacolo ricco di contenuti, con materiali di ottima qualità, soft touch e tantissimo comfort. Dai sedili in eco-pelle regolabili elettricamente, riscaldati o ventilati, alle luci ambiente multicolore e regolabili, in base all’umore degli occupanti, con il tetto panoramico che è un valore aggiunto e riempie l’abitacolo di luce naturale.
Insomma, tutto è pensato per il benessere a bordo, con un tocco di contemporaneità ed eleganza che certo non guastano. Comfort valorizzato anche da un ecosistema tecnologico completo, intuitivo e di livello premium. Un doppio display senza soluzione di continuità da oltre 12 pollici, che è un po’ il ponte di comando di DR 6 e dal quale si gestiscono tutte le info della vettura, dalla strumentazione all’infotainment. Non mancano connessione e ricarica wireless per smartphone e tante prese USB, con clima bi-zona e persino la scelta di tre profumazioni d’ambiente.
DR 6 T-GDI, questo il nome corretto del nostro esemplare in prova, è spinta da un motore 1.600 benzina da 129 CV, abbinato al cambio automatico DCT a sette marce. La nostra è la versione bi-fuel benzina/GPL per avere un’autonomia maggiore. Un motore che garantisce una guida fluida e reattiva; il giusto compromesso per l’utilizzo quotidiano e per i viaggi anche più lunghi.
Completa la lista degli ADAS, con guida assistita evoluta grazie anche alla telecamera panoramica a 540° che consente una visuale completa ed esaustiva. A tutto vantaggio della sicurezza.