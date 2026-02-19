DR 6 T-GDI, per viaggiare senza pensieri

Insomma, tutto è pensato per il benessere a bordo, con un tocco di contemporaneità ed eleganza che certo non guastano. Comfort valorizzato anche da un ecosistema tecnologico completo, intuitivo e di livello premium. Un doppio display senza soluzione di continuità da oltre 12 pollici, che è un po’ il ponte di comando di DR 6 e dal quale si gestiscono tutte le info della vettura, dalla strumentazione all’infotainment. Non mancano connessione e ricarica wireless per smartphone e tante prese USB, con clima bi-zona e persino la scelta di tre profumazioni d’ambiente.