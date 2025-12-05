L'anno d'oro dei super-ricchi: 196 nuovi miliardari e un patrimonio globale ai massimi storici

Il prossimo decennio sarà quello della grande eredità. Ubs prevede che entro il 2040 i miliardari trasferiranno 6.900 miliardi di dollari ai loro eredi. Un fenomeno accompagnato da una crescente mobilità dei super-ricchi: il 36% si è trasferito almeno una volta; un altro 10% sta valutando di farlo. Le motivazioni? Ricerca di qualità della vita, timori geopolitici, e ottimizzazione fiscale. I miliardari del futuro sembrano, infatti, avere una scala di valori diversa: maggiore attenzione al progresso tecnologico, interesse per gli investimenti a impatto sociale, ricerca di uno stile di vita più equilibrato. Inoltre, l'aumento dell’aspettativa di vita complica la gestione dei patrimoni familiari: quattro miliardari su dieci prevedono di vivere molto più a lungo di quanto immaginassero solo dieci anni fa, e molti stanno aggiornando testamenti e strategie di investimento.