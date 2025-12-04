Spread Btp-Bund ai minimi: cosa significa per investitori e conti pubblici

Lo spread tra i titoli di Stato italiani e tedeschi ha toccato quota 70 punti base il 3 dicembre, scivolando brevemente sotto questa soglia psicologica per poi risalire di pochissimo. Si tratta dei livelli più bassi dal 2009, quando l'Italia non aveva ancora attraversato la crisi del debito sovrano europeo. Un risultato che pochi analisti avrebbero previsto solo un anno fa, quando il differenziale si attestava intorno ai 167 punti.

Il merito è di una serie di fattori che si sono combinati in modo favorevole: dalle promozioni delle agenzie di rating alla stabilità politica del governo Meloni, dalla disciplina fiscale migliore delle attese fino alla crisi che ha investito la Francia. Ma cosa significa concretamente questo calo per chi ha investito in Btp, per i risparmiatori e per le casse dello Stato?