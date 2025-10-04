L'altalena delle manovre: come sono cambiate le finanziarie italiane

Con Mario Draghi, nel 2022, la manovra si attestò sui 32 miliardi. L'emergenza sanitaria si era attenuata, ma era esplosa quella energetica: gran parte delle risorse andava a calmierare le bollette di famiglie e imprese.



Il primo anno del governo Meloni, il 2023, ha visto una manovra da 35 miliardi, ancora fortemente segnata dal caro energia. Ma è stato l'ultimo sussulto espansivo. Nel 2024 si è scesi a 24 miliardi. I vincoli sono tornati stringenti: il Patto di Stabilità europeo è stato riattivato, l'inflazione impone prudenza, con il debito pubblico italiano sopra il 140% del Pil.



2026: il ritorno al rigore La manovra prevista per il 2026 segna il punto più basso dal 2014: 16 miliardi, finanziati per il 60% da tagli di spesa. È il ritorno a una stagione di austerità controllata, dettata dai nuovi vincoli europei e dalla necessità di ridurre un debito pubblico che resta tra i più alti d'Europa. Non ci sono più margini per grandi operazioni espansive. Le risorse devono essere distribuite su molte priorità – taglio delle tasse su lavoro, sanità, natalità, difesa – in un contesto di crescita anemica (Pil previsto al +0,5% nel 2025 e +0,7% nel 2026).