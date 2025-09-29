Le cure mediche? Ora si pagano a rate | Sempre più italiani ricorrono ai prestiti

Nel 2024, secondo l'Inapp, oltre 2 milioni di italiani tra i 18 e i 74 anni, vale a dire il 5,3% della popolazione, sono stati costretti a rinviare le visite mediche o cure dentistiche perché non erano in grado di permettersi queste spese. I dati dell'ultimo rapporto Italia Eurispes evidenziano, inoltre, che il 28,2% ha rinunciato a cure e interventi dentistici, il 27,2% ha deciso di rinviare i controlli medici periodici e di prevenzione, il 22,3% ha optato a rinunciare alle visite specialistiche per disturbi e patologie specifiche mentre il 18,1% non aveva un budget sufficiente per affrontare i costi per terapie e interventi medici. I disoccupati che rinunciano alle cure sono il 32,9%, seguiti dalle casalinghe (30,7%) e dai pensionati (31%). Dati più alti, invece, per i cassintegrati dove la percentuale sale invece al 57,1%.