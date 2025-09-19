Farmaci, approvato il Testo Unico: priorità alle medicine con principi attivi italiani

Tuttavia è probabile, affermano fonti accreditate, che la questione - oggi inserito nella delega - verrà portata avanti parallelamente alla manovra, e sia tra le priorità politiche del ministero. Infine, spazio alle farmacie territoriali considerate "presidi sanitari di prossimità". L'obiettivo, in linea con quanto previsto dal Pnrr, è disciplinare le attività di televisita e telemonitoraggio, in modo da garantire la presa in carico attiva dei pazienti e il "miglioramento dell'accessibilità e della continuità delle cure". Un provvedimento "in ottica di riordino es emplificazione", lo ha definito il ministro Orazio Schillaci, "nell'unico interesse dei cittadini e del Ssn". Prima però servirà un confronto con le categorie del settore e un percorso parlamentare tutt'altro che breve. Ma il primo passo è stato compiuto.