Farmaci, stop al caos normativo: si va verso un Testo Unico

Un'unica legge per mettere ordine nel mondo complesso e frammentato della farmaceutica italiana. È questa la sfida lanciata dal governo con l'annuncio di un Testo Unico della Farmaceutica, un progetto che punta a semplificare, razionalizzare e rendere più accessibile l’intero sistema dei farmaci. A guidare questa svolta normativa è il sottosegretario alla Salute Marcello Gemmato, che promette regole più chiare per cittadini, professionisti e imprese, in un settore strategico per la salute pubblica e per l’economia del Paese.