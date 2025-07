L'Aifa aggiorna l’elenco dei farmaci rimborsabili: novità per sette terapie

Aubagio, già usato per la sclerosi multipla negli adulti, potrà ora essere prescritto anche ai pazienti pediatrici dai 10 anni in su.

Ceprotin, a base di proteina C, sarà impiegabile in nuovi scenari ad alto rischio trombotico.

Evkeeza, anticorpo monoclonale per l'ipercolesterolemia familiare omozigote, ottiene due nuove indicazioni, includendo anche bambini a partire dai 6 mesi.

Kaftrio e Kalydeco, due trattamenti mirati per la fibrosi cistica, saranno ora rimborsati anche nei bambini tra 1 mese e 6 anni, in funzione del tipo di mutazione genetica.