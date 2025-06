Arriva in Italia la prima monoterapia orale di Novartis per la EPN

Con un impegno costante nell’area dell’ematologia, Novartis reimmagina il futuro della medicina puntando su soluzioni innovative e accessibili che rispondono ai bisogni ancora insoddisfatti, anche nelle malattie rare e complesse come l’EPN. Roberta Rondena, Country Value & Access Head, Novartis Italia, afferma: “Siamo molto soddisfatti che la prima monoterapia orale per l’EPN sia ora disponibile in Italia. Un traguardo reso possibile grazie alla continua collaborazione con le autorità regolatorie e che offre un’opportunità innovativa ai pazienti affetti da questa patologia la cui qualità di vita è spesso compromessa. Questo trattamento rappresenta un progresso significativo per i pazienti e per il Servizio sanitario nazionale, migliorando il percorso di cura e la gestione della malattia.”