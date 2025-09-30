Fisco, report: un quarto dei contribuenti paga tre quarti dell'Irpef

L'Italia è un Paese in cui il peso del fisco è concentrato su una minoranza di contribuenti. È la fotografia che emerge dalla 12esima edizione dell'Osservatorio sulle entrate fiscali, a cura del Centro studi e ricerche Itinerari previdenziali, presentata alla Camera. "Quasi tre quarti degli italiani - un ceto medio in trappola - dichiarano redditi fino a 29mila euro, pagando solo meno di un quarto di tutta l'Irpef. Su 42,6 milioni di dichiaranti, poi, oltre i tre quarti dell'intera Irpef sono pagati da circa 11,6 milioni di milioni di contribuenti, poco più di un quarto dei contribuenti: i restanti 31 milioni pagano solo il 23,13% dell'imposta che contribuisce a finanziare sanità, assistenza sociale e istruzione".