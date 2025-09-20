Cgia: "Il Fisco assorbe 156 giorni lavorativi all'anno, colpa anche dei 2,5 milioni di evasori"

Dalle ultime stime dell'Istat riferite al 2022, infatti, sono quasi 2,5 milioni le persone fisiche occupate irregolarmente, o se in proprio senza partita Iva. Il numero più elevato è in Lombardia con 379.800 unità. Seguono i 319.400 del Lazio e i 270.200 della Campania. Se, invece, calcoliamo il tasso di irregolarità, dato dal rapporto tra il numero di occupati irregolari e il totale degli occupati di ciascuna regione, al primo posto si piazza la Calabria con il 17,1%. Poi la Campania (14,2%), la Sicilia (13,6%) e la Puglia (12,6%). La media italiana è del 9,7%.