Allarme Fmi sull'Italia: "Raddoppiare gli sforzi su crescita e occupazione"

Il Fondo Monetario Internazionale lancia un monito all'Italia: servono misure più incisive per rafforzare la produttività e aumentare il numero di lavoratori attivi. A evidenziarlo è Lone Christiansen, capo missione del Fmi per il nostro Paese, che invita il governo a intensificare le riforme economiche, alla luce delle sfide strutturali legate all'invecchiamento della popolazione e alla debole crescita della produttività. "L'Italia dovrebbe raddoppiare gli sforzi per incrementare la partecipazione al lavoro e migliorare l'efficienza del sistema economico", ha affermato Christiansen, sottolineando come questi due fattori rappresentino ostacoli significativi allo sviluppo del Paese.