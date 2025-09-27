Fisco, Cgia: "Non siamo i più tartassati nell'Ue, in Francia pagano 57 miliardi in più"

L'Italia non è più considerata il grande "malato fiscale d'Europa" e gli italiani non sono più i maggiori tartassati tra i cittadini dell'Area Euro. Attualmente il primato negativo in quest'ambito spetta alla Francia, che sta attraversando una crisi politica, sociale ed economica molto preoccupante. A segnalarlo è l'Ufficio Studi della Cgia. Con un prelievo fiscale pari al 45,2% del Pil, è come se lo scorso anno i contribuenti francesi avessero versato complessivamente 57 miliardi di euro di tasse e contributi in più rispetto a noi italiani.