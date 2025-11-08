Patrimoniale: cos'è, a cosa serve e perché se ne sta parlando

Come spiega la Cgia di Mestre, le imposte patrimoniali che già gravano sui cittadini italiani garantiscono alle casse dello Stato quasi 50 miliardi di euro l'anno (per la precisione 49,8). Un importo che nel 2022 valeva 2,6 punti di Pil. Complessivamente, questa tipologia di prelievo sui beni patrimoniali (siano essi mobili, immobili o finanziari) è composta da una decina di voci. Esse sono: l'Imu/Tasi (gettito nel 2022 pari a 22,7 miliardi di euro), l'imposta di bollo (7,7 miliardi), il bollo auto (7,2 miliardi), l'imposta di registro e sostitutiva (6,2 miliardi), il canone Rai-Tv (1,9 miliardi), l'imposta ipotecaria (1,8 miliardi), l'imposta sulle successioni e donazioni (1 miliardo), i diritti catastali (727 milioni di euro), l'imposta sulle transazioni finanziarie (461 milioni) e l'imposta su imbarcazioni e aeromobili (1 milione).