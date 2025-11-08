Manovra, Meloni: "Con la destra al governo la patrimoniale non vedrà mai la luce"

Quello della Cgil "è uno sciopero politico che il sindacato, l'unico, organizza rompendo l'unità sindacale. Mi pare invece che ci sia un isolamento politico della Cgil. Non firma i contratti. Organizza gli scioperi di venerdì, sempre. Evidentemente c'è qualcosa, che non funziona nella Cgil. Perché se il mondo sindacale la pensa in maniera diversa da tutti gli altri. Mi pare che la Cgil sia isolata nel mondo del lavoro". Lo ha detto Antonio Tajani, vicepresidente del Consiglio e ministro degli Esteri Italia. La Cgil è "libera di fare" ma "gli altri firmano contratti, con aumenti salariali - ha affermato - e la Cgil è sempre contro. Forse Landini può essere che abbia delle mire politiche, che voglia fare il leader della sinistra. Legittimo. Io faccio solo un'analisi politica".