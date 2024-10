Schlein: "La patrimoniale non è un tabù"

"La patrimoniale non è un tabù, ma bisogna farla bene". La segretaria dem Elly Schlein, in un'intervista, parla di Fisco e accenna all'ipotesi di tassare i grandi patrimoni. "Al G20 in Brasile - dice - hanno discusso un'iniziativa che riguarda i miliardari per una tassazione internazionale o almeno europea. La tassazione dev'essere progressiva - ribadisce - il nostro sistema fiscale è iniquo e complesso, il principio che deve valere è quello dell'equità orizzontale: tanto guadagni tanto paghi". La leader del Pd ricorda anche che c'è un problema di contrasto all'evasione fiscale, e sugli extraprofitti aggiunge: "Non sono solo le banche che hanno fatto extraprofitti, ci sono le società energetiche, ci sono tante storture da mettere a posto"