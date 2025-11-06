Rottamazione, affitti brevi e Isee: i dubbi sulla manovra | Le audizioni di Bankitalia, Istat e Corte dei Conti

La Banca d'Italia ha espresso riserve sulla nuova definizione agevolata dei debiti fiscali. L'evasione fiscale "danneggia la crescita e produce iniquità, sfavorendo le imprese e i cittadini onesti", avverte ancora una volta Palazzo Koch. E non è certo una nuova, ennesima rottamazione, che possa aiutare a "recuperare gettito". Gli esperti hanno stimato una perdita di gettito pari a 1,5 miliardi nel 2026 e di circa 0,5 miliardi l’anno nei due successivi. Bankitalia ha espresso dubbi anche sull'iperammortamento: "le imprese più giovani, in forte crescita, potrebbero essere più penalizzate".