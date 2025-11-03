Novembre mese di scioperi: dai trasporti alle scuole, il calendario delle proteste

Si inizia il 4 novembre, con lo sciopero indetto dal sindacato Sisa (Sindacato Indipendente Scuola e Ambiente) del comparto della scuola e dell'università. La protesta coinvolge tutto il personale docente, dirigente e Ata, sia con contratto a tempo indeterminato sia determinato, in servizio sia sul territorio nazionale sia all'estero; e l’Osservatorio Contro la Militarizzazione delle Scuole e delle Università, che ha coinvolto il personale tecnico, amministrativo, bibliotecario, CEL e i lavoratori dell'università, inclusi assegnisti, RTD, borsisti e docenti a contratto.