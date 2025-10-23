Bordata di Salvini a Forza Italia sullo stallo delle nomine dei porti: "Basta fastidi"

Il vicepremier e ministro dei Trasporti, Matteo Salvini, lancia una bordata a Forza Italia sullo stallo delle nomine dei presidenti dei porti. "Noi abbiamo 16 autorità portuali e stiamo facendo una legge per la riforma della loro governance. Io ho le nomine di parecchi presidenti di porti ferme in commissione al Senato e siamo incagliati da mesi al Senato per scelta politica di uno dei partiti della maggioranza, non mia né del presidente del Consiglio. Oggi leggo sul Gazzettino 'nomine dei porti fermi per dissidi tra Lega e Fratelli d'Italia'. Ehm…oggi quelle nomine le faccio io" perché "essere attaccati dalle opposizioni ci sta, ma essere infastiditi da chi non è all'opposizione ci sta di meno. E siccome la pazienza ha un termine, il mio si è esaurito", attacca Salvini.