Al termine del vertice della Lega sulla Manovra, il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti spiega alcuni punti della legge di Bilancio. "Per il Piano Casa ci sono risorse sia sul fondo Clima sia sul fondo Sviluppo e coesione che possono essere utilizzate già dal 2026", afferma Giorgetti, che, sulle indiscrezioni di presunti tagli alle grandi opere, invece, chiarisce: "Rispetto a questa fake news, anche con Salvini abbiamo chiarito che si tratta di rimodulazioni temporali, non c'è nessun taglio". A chi gli chiede se i soldi per le metropolitane quindi sono garantiti, il ministro conferma: "Alle metropolitane ma non solo, c'è un'ampia letteratura che avete contribuito ad alimentare in questi giorni, fa parte di una normale dialettica tra Mef e ministeri". Tra i temi approfonditi dal tavolo, focus sull'allargamento della platea di beneficiari della Pace Fiscale.