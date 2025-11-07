Logo Tgcom24
L'ANNUNCIO

Manovra, la Cgil proclama lo sciopero generale per il 12 dicembre

La mobilitazione per protestare contro la legge di bilancio del governo, giudicata insufficiente a tutelare salari, pensioni e welfare

07 Nov 2025 - 11:17
© Ansa

© Ansa

La Cgil ha proclamato un nuovo sciopero generale per il 12 dicembre, in segno di protesta contro una Legge di Bilancio giudicata dal sindacato "ingiusta e sbagliata". La decisione è stata approvata dall'assemblea dei delegati del sindacato tenutasi a Firenze alla presenza di Fulvio Fammoni, presidente dell'Assemblea generale Cgil, e del segretario generale Maurizio Landini.

Perché ci sarà sciopero il 12 dicembre

 L'obiettivo della mobilitazione, annunciata durante l'evento "Democrazia al lavoro" a Firenze, è quello di richiamare l'attenzione sulle misure economiche previste dal governo nella nuova Manovra finanziaria, giudicate insufficienti a tutelare salari, pensioni e welfare. La giornata di sciopero sarà accompagnata da manifestazioni in diverse città italiane, con modalità che verranno definite nei prossimi giorni dagli organi territoriali del sindacato.

