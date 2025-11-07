Manovra, la Cgil proclama lo sciopero generale per il 12 dicembre

La Cgil ha proclamato un nuovo sciopero generale per il 12 dicembre, in segno di protesta contro una Legge di Bilancio giudicata dal sindacato "ingiusta e sbagliata". La decisione è stata approvata dall'assemblea dei delegati del sindacato tenutasi a Firenze alla presenza di Fulvio Fammoni, presidente dell'Assemblea generale Cgil, e del segretario generale Maurizio Landini.