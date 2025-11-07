Sciopero del 7 novembre, dai treni ai bus e alla metro: chi si ferma, orari e fasce di garanzia

Lo sciopero coinvolge anche il trasporto ferroviario nazionale. Trenitalia, Italo e diverse società regionali hanno comunicato possibili soppressioni o modifiche degli orari dei treni, sia regionali sia a lunga percorrenza. Rete Ferroviaria Italiana ha predisposto un piano di garanzia per i collegamenti essenziali nelle fasce orarie di maggiore affluenza, al fine di consentire la mobilità dei pendolari nelle prime ore del mattino e nel tardo pomeriggio.