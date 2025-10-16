La Grecia vara le 13 ore al giorno di lavoro, ma cosa succede negli altri paesi Ue?

Secondo i dati Eurostat del 2024, nell'Unione Europea l'orario di lavoro settimanale medio per le persone tra i 20 e i 64 anni è di 36 ore, in calo rispetto alle 37 ore del 2014. Le settimane lavorative più lunghe sono state registrate in Grecia (39,8 ore), Bulgaria (39,0 ore), Polonia (38,9 ore) e Romania (38,8 ore). Al contrario, i Paesi Bassi hanno la settimana più breve (32,1 ore), seguiti da Danimarca, Germania e Austria (tutti a quota 33,9 ore).



Ma il dato più significativo riguarda chi lavora troppo. Nel 2024, il 6,6% delle persone occupate tra i 20 e i 64 anni nell'Ue ha lavorato a lungo (secondo i criteri di Eurostat almeno 49 ore o più alla settimana) nel proprio lavoro principale. Questa quota di lavoratori con orari lunghi è diminuita nel tempo: era del 9,8% nel 2014 e dell'8,4% nel 2019. Tra i Paesi dell'Ue, la Grecia ha la quota più alta di lavoratori con orari lunghi (12,4%), seguita da Cipro (10,0%) e Francia (9,9%). Al contrario, i tassi più bassi di lavoro prolungato sono stati registrati in Bulgaria (0,4%), Lettonia (1,0%) e Lituania (1,4%).