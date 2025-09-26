Bankitalia: nessuna riserva capitale anticrisi per le banche

© ansa
Niente ulteriori "cuscinetti" di capitale per le banche visto il contesto economico. La Banca d'Italia, spiega una nota, considera il coefficiente della riserva di capitale anticiclica in vigore per il trimestre corrente, pari allo zero per cento, "appropriato al contesto macrofinanziario attuale". La dinamica del credito al settore privato è in miglioramento. L'incidenza del complesso dei finanziamenti deteriorati rimane su livelli storicamente bassi, il tasso di disoccupazione rimane sui livelli minimi dal 2007.
