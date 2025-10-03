Sciopero generale dichiarato illegittimo: cosa rischiano lavoratori e sindacati

È scontro aperto tra governo e sindacati sullo sciopero generale del 3 ottobre, indetto in solidarietà con la Flotilla per Gaza e dichiarato illegittimo dalla Commissione di garanzia per il mancato rispetto del preavviso previsto dalla legge. Mentre il ministro Salvini minaccia sanzioni fino a 50mila euro e propone di introdurre cauzioni per chi organizza manifestazioni pubbliche, la Cgil rivendica la piena legittimità dell'agitazione e annuncia ricorso al giudice del lavoro. Nessuna precettazione è stata disposta, ma resta alta l'attenzione sulle possibili conseguenze per chi ha deciso di scioperare. Uno sciopero che potrebbe anche avere un costo pesante sulla collettività con una perdita economica di un miliardo di euro. Ecco cosa prevede la normativa vigente e quali sono i rischi concreti per sindacati e lavoratori.