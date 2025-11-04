Sciopero medici e farmacisti, il 5 e 6 novembre possibili disagi in tutta Italia

Il 5 e il 6 novembre si preannunciano giornate complesse per la sanità e i servizi farmaceutici italiani. In queste date due categorie fondamentali del sistema sanitario - i medici di medicina generale e i farmacisti delle strutture private - incroceranno le braccia per protestare contro provvedimenti e situazioni che, secondo le rispettive organizzazioni, minacciano la qualità dell'assistenza e il riconoscimento professionale dei lavoratori.

