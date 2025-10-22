L'aumento delle pensioni minime riguarderà i pensionati in condizioni di disagio effettivo e non solo gli over 70: la platea è di circa 1,1 milioni di persone. L'aumento mensile è di 20 euro dal 2026, 12 in più rispetto a quest'anno. Viene prorogata anche l'Ape sociale, che secondo le stime nel 2026 potrebbe riguardare circa 24mila persone. Niente proroga, invece, per Quota 103 e Opzione donna.