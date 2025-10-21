Manovra, Tajani avverte: "No alla tassa sugli affitti brevi, il testo va cambiato"

Forza Italia lancia un ultimatum sulla manovra: il segretario Antonio Tajani ha ribadito la ferma opposizione del partito all'introduzione della nuova tassazione sugli affitti brevi. Intervenuto durante la conferenza stampa di presentazione degli Stati Generali della casa, in programma a Torino il 25 ottobre, il vicepremier ha annunciato: "Faremo di tutto per modificare il testo prima che venga inviato alla Ragioneria o al Parlamento". Tajani ha precisato che la questione verrà discussa con il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti nella giornata odierna. "Non potremmo mai votare una proposta di questo tipo, si tratta di un elemento della manovra di cui non si era mai parlato prima e che penalizzerebbe alcuni proprietari di abitazioni", ha sottolineato. Forza Italia, ha aggiunto, intende opporsi con decisione all’incremento dell’imposizione fiscale previsto per alcune categorie di locatori. Al momento non sono previsti vertici di maggioranza dedicati alla questione, ma Tajani ha lasciato intendere che il confronto politico sul tema è già in corso. La linea del partito è chiara: il testo deve essere rivisto, o prima del passaggio alla Ragioneria generale dello Stato o nel corso dell'esame parlamentare.