Agenzia Moody's alza il rating dell'Italia a Baa2 dopo 23 anni

Con una decisione storica, Moody's promuove il rating sovrano dell'Italia dopo 23 anni, elevando il suo giudizio da Baa3, il livello più basso dell'investment grade, a Baa2. L'outlook del Paese passa da positivo a stabile. "Siamo soddisfatti della promozione di Moodys, la prima dopo 23 anni. Un'ulteriore conferma della ritrovata fiducia in questo governo e dunque nell'Italia". Lo ha detto il ministro dell'economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti.