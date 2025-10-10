S&P conferma il rating dell'Italia a BBB+ con outlook stabile

L'agenzia S&P ha confermato a "BBB+" il rating per l'Italia con outlook stabile. L'agenzia era stata la prima a migliorare il voto sul Paese ad aprile ed era stata seguita qualche settimana fa anche da Fitch. Un trend positivo dovuto alla stabilità politica e al miglioramento dei conti pubblici italiani, che quest'anno, in base alle ultime stime del Dpfp, torneranno ad avere un deficit attorno al 3%. Anche lo spread del Btp decennale rispetto al Bund rimane stabilmente attorno agli 80 punti, nonostante venerdì abbia chiuso in leggero rialzo passando da 80,5 a 81,7 punti, con un rendimento comunque in calo, ma inferiore alla riduzione del tasso dei titoli tedeschi. L'Italia attende ora Moody's che a maggio ha confermato il rating a Baa3 (un gradino sopra 'junk', il livello spazzatura), alzando però l'outlook da stabile e positivo.