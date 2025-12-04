Spread ai minimi dal 2009: Btp-Bund sotto i 70 punti base

© ansa
Lo spread tra Btp e Bund scende sui livelli più contenuti dal 2009, attestandosi a 69,7 punti base. Il calo del differenziale riflette la discesa del rendimento del decennale italiano, che scivola al 3,44%, mentre il tasso del titolo tedesco di pari durata sale al 2,74%.
