Consiglieri e presidenti regionali: quanto guadagnano davvero?

Il compenso elevato è giustificato, almeno secondo la legge, dalle funzioni che consiglieri e presidenti svolgono. Si tratta di incarichi che richiedono, teoricamente, una dedizione completa. I consiglieri regionali esercitano funzione legislativa su tutte le materie di competenza regionale: deliberano e propongono leggi su sanità, trasporti, istruzione professionale, ambiente e sviluppo economico. Controllano l'operato della giunta regionale tramite mozioni, interrogazioni e interpellanze. Approvano il bilancio annuale della regione e definiscono l'indirizzo politico dell'assemblea. Partecipano alle sedute del consiglio e alle commissioni permanenti, dove avviene il vero lavoro legislativo e di controllo. Una parte significativa del tempo è dedicata all'attività sul territorio: incontri con cittadini, sindaci, associazioni, rappresentanti di categoria. Lo scopo è raccogliere istanze e monitorare l'efficacia delle politiche regionali.