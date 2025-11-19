Elezioni regionali in Veneto, Campania e Puglia: quando, come si vota e quali sono i candidati

Domenica 23 e lunedì 24 novembre gli elettori di Veneto, Campania e Puglia sono chiamati a eleggere il presidente di Regione e la Giunta regionale. L'elettore deve presentarsi al seggio con un documento di identità valido e la tessera elettorale. Chi non ha la tessera o l'ha smarrita, può chiederla all'ufficio elettorale del Comune di residenza. A parte le eccezioni espressamente previste dalla legge, ciascun elettore vota nel Comune di residenza e nella sezione elettorale presso cui è iscritto. Ecco quando, come si vota e quali sono i candidati Regione per Regione.