Regionali, Acquaroli (FdI) riconfermato nelle Marche: "Classe dirigente unita e coesa" | Ricci (Pd) si congratula e ammette la sconfitta | In Valle d'Aosta vincono gli autonomisti

Si è votato anche in Valle d'Aosta. Con 19.304 preferenze, pari al 31,97% di preferenze, l'Union Valdotaine ha vinto le elezioni regionali. Staccati, al 14,05% e 8.484 voti sono gli Autonomisti di Centro. Terzo Fratelli d'Italia con 6.634 voti e il 10,99% di preferenze. Forza Italia chiude con il 10,05% (6.066 voti). Il Pd (che farà parte della maggioranza) ha raccolto l'8,04% (4.854 voti), e Alleanza Verdi Sinistra il 6,32% (3.816 voti). In Valle d'Aosta hanno votato 65.014 persone su 103.223 aventi diritto, con un'affluenza che si è attestata dunque sul 62,98%. Sono state 2.025 le schede bianche, e 2.590 quelle nulle.