Regionali Toscana, chiusi i seggi: al via lo spoglio | Exit poll: Giani nettamente avanti col 52-56% dei voti

Appare nettamente avanti Eugenio Giani nella corsa per la presidenza della Regione Toscana. Secondo gli exit poll, il governatore uscente, sostenuto dal centrosinistra, ha ricevuto tra il 52% e il 56% delle preferenze. Staccato il candidato del centrodestra, Alessandro Tomasi, tra il 39% e il 43%. La candidata di Toscana Rossa, Antonella Bundu, avrebbe ottenuto tra il 4% e il 6% dei voti.