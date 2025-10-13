Logo Tgcom24
Regionali Toscana, chiusi i seggi: al via lo spoglio | Exit poll: Giani nettamente avanti col 52-56% dei voti

L'affluenza definitiva si è attestata al 47,73%, un dato in netto calo (il 14,47% in meno) rispetto al 62,20% della precedente tornata del 2020

13 Ott 2025 - 16:14
© Ansa

© Ansa

Con la chiusura delle urne in Toscana per la seconda giornata di voto per eleggere il presidente della Regione, parte lo scrutinio nelle 3.922 sezioni. Il governatore uscente Eugenio Giani (Pd) è candidato per il centrosinistra, mentre il centrodestra si affida al sindaco di Pistoia, Alessandro Tomasi. A loro si aggiunge Antonella Moro Bundu, per la lista di sinistra Toscana Rossa. Sono circa tre milioni gli aventi diritto al voto. Se nessuno dei tre candidati raggiungerà almeno il 40% dei voti si andrà al ballottaggio il 26 ottobre.

Affluenza in picchiata

 L'affluenza definitiva si è attestata al 47,73%, un dato in netto calo (il 14,47% in meno) rispetto al 62,20% della precedente tornata del 2020.

Exit poll: Giani nettamente avanti, forchetta del 52-56%

 Appare nettamente avanti Eugenio Giani nella corsa per la presidenza della Regione Toscana. Secondo gli exit poll, il governatore uscente, sostenuto dal centrosinistra, ha ricevuto tra il 52% e il 56% delle preferenze. Staccato il candidato del centrodestra, Alessandro Tomasi, tra il 39% e il 43%. La candidata di Toscana Rossa, Antonella Bundu, avrebbe ottenuto tra il 4% e il 6% dei voti.

