Regionali Calabria, Occhiuto riconfermato presidente: vittoria larga contro il centrosinistra di Tridico

"In un Paese civile nessuno si dimette per un avviso di garanzia. Non vorrei che questo gesto fosse male interpretato", aveva dichiarato Occhiuto prima della conclusione dello spoglio. "Ogni parte dello Stato, ogni potere deve fare il suo lavoro, ma troppe volte le inchieste giudiziarie vengono strumentalizzate per sconfiggere con questa via chi non sarebbe stato sconfitto. Abbiamo impedito questo. Sono orgoglioso dei calabresi che hanno dato grande prova di maturità e dimostrato che l'impegno e il sacrifico può essere ripagato".