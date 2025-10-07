Regionali Calabria, Occhiuto riconfermato presidente: vittoria larga contro il centrosinistra di Tridico

© Ansa
Il candidato del centrodestra: "Sconfitto chi voleva batterci per via giudiziaria". Il premier Meloni: "Risultato importante, premiato il buongoverno"
Le elezioni regionali in Calabria hanno visto la riconferma di Roberto Occhiuto alla presidenza della Calabria, staccando di 15 punti il diretto avversario del centrosinistra, l'ex presidente dell'Inps Pasquale Tridico. A una settimana dal risultato dal voto nelle Marche, il governo Meloni esulta per il "due a zero" contro il campo largo. Tridico: "Complimenti per la vittoria". Occhiuto: "Sconfitto chi voleva batterci per via giudiziaria".
"In un Paese civile nessuno si dimette per un avviso di garanzia. Non vorrei che questo gesto fosse male interpretato", aveva dichiarato Occhiuto prima della conclusione dello spoglio. "Ogni parte dello Stato, ogni potere deve fare il suo lavoro, ma troppe volte le inchieste giudiziarie vengono strumentalizzate per sconfiggere con questa via chi non sarebbe stato sconfitto. Abbiamo impedito questo. Sono orgoglioso dei calabresi che hanno dato grande prova di maturità e dimostrato che l'impegno e il sacrifico può essere ripagato".
"Ho telefonato al presidente Occhiuto per fargli i miei più sinceri complimenti per questa vittoria", ha riferito Pasquale Tridico in conferenza stampa.
"Anche in Calabria gli elettori hanno riposto la loro fiducia nella coalizione di Centrodestra, confermando Roberto Occhiuto Presidente della Regione", ha esultato Giorgia Meloni. "Un risultato importante a riconoscimento dell'azione di buongoverno che continueremo a portare avanti per il benessere del territorio e dei cittadini. Le mie congratulazioni a Roberto, al quale auguro buon lavoro".
Sulla vittoria del centrodestra in Calabria è intervenuto anche il vicepremier Antonio Tajani. "Il successo del presidente Occhiuto, il successo di Forza Italia. Quindi per me è un grande successo. Si conferma il centrodestra come forza che raccoglie tanti consensi. È chiaro che questo è un voto per la Calabria, però evidentemente nulla di esterno ha influito sul voto dei calabresi. Se mi aspettavo una vittoria così schiacciante? Aspettiamo i risultati, è troppo presto".
L'affluenza alle urne in Calabria è stata del 43,14%. Alla scorsa tornata elettorale, nel 2021, era andato a votare il 44, 36% dei calabresi. L'affluenza alle urne domenica sera è stata pari al 29,8%, in calo rispetto alla tornata precedente.
