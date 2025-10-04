Elezioni regionali in Calabria, chi è il candidato del centrosinistra Pasquale Tridico

Pasquale Tridico è il candidato del centrosinistra alla presidenza della Regione Calabria. Padre del reddito di cittadinanza, economista, ex presidente dell'Inps, capodelegazione del Movimento 5 Stelle al Parlamento europeo e, adesso, candidato alla presidenza della Regione, ha accolto l'invito del campo progressista ed è sceso in campo per sfidare Roberto Occhiuto. Nella sua campagna elettorale ha battuto principalmente su tre tasti per fare breccia negli elettori: la sanità, definita un "disastro" (anche dopo aver visitato diversi ospedali); lo stato dei borghi interni "abbandonati a loro stessi, senza infrastrutture e lontani da ogni presidio sanitario", e la fuga dei giovani per combattere la quale ha ipotizzato un piano per il lavoro "per convincerli a tornare.