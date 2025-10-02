Elezioni Regionali Calabria, come e quando si vota

È possibile esprimere fino a due preferenze per i candidati consiglieri ma le due preferenze devono essere di genere diverso
© Ansa
Le elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale e per l'elezione del Presidente della Giunta regionale della Calabria si terranno il 5 e 6 ottobre 2025. Domenica 5 ottobre dalle ore 7 alle ore 23 e Lunedì 6 ottobre dalle 7 alle 15. Lo spoglio delle schede inizierà immediatamente dopo la chiusura dei seggi lunedì. Gli elettori votano presso il seggio elettorale indicato sulla tessera elettorale, che viene recapitata a casa o è disponibile presso l'ufficio elettorale del proprio Comune. In caso di smarrimento, è possibile richiederne un duplicato all'ufficio elettorale comunale.
Si utilizzano tre schede (una per ciascuna delle tre circoscrizioni elettorali: Nord - Provincia di Cosenza; Centro - Province di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia; Sud - Provincia di Reggio Calabria). Voto per il Presidente: Apponi una X sul simbolo del candidato presidente preferito (scheda gialla). Voto per il Consiglio regionale: Apponi una X sul simbolo della lista collegata al candidato presidente (scheda bianca o rosa, a seconda della circoscrizione). È possibile esprimere fino a due preferenze per i candidati consiglieri (indicando il cognome sulle schede), ma le due preferenze devono essere di genere diverso (altrimenti la seconda è annullata). Non è ammesso il voto disgiunto (non si può votare un candidato presidente e una lista non collegata a lui). La legge elettorale prevede un premio di maggioranza del 55% dei seggi per la coalizione vincente e soglie di sbarramento (8% per le liste collegate al presidente eletto, 4% per le liste circoscrizionali).
Commenti (0)