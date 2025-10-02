Elezioni Regionali Calabria, come e quando si vota

Si utilizzano tre schede (una per ciascuna delle tre circoscrizioni elettorali: Nord - Provincia di Cosenza; Centro - Province di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia; Sud - Provincia di Reggio Calabria). Voto per il Presidente: Apponi una X sul simbolo del candidato presidente preferito (scheda gialla). Voto per il Consiglio regionale: Apponi una X sul simbolo della lista collegata al candidato presidente (scheda bianca o rosa, a seconda della circoscrizione). È possibile esprimere fino a due preferenze per i candidati consiglieri (indicando il cognome sulle schede), ma le due preferenze devono essere di genere diverso (altrimenti la seconda è annullata). Non è ammesso il voto disgiunto (non si può votare un candidato presidente e una lista non collegata a lui). La legge elettorale prevede un premio di maggioranza del 55% dei seggi per la coalizione vincente e soglie di sbarramento (8% per le liste collegate al presidente eletto, 4% per le liste circoscrizionali).