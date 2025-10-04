Elezioni regionali in Calabria, chi è il candidato del centrodestra Roberto Occhiuto

Politico di lungo corso, cosentino, Roberto Occhiuto tenta il bis dopo essere stato eletto presidente della Regione Calabria nell'ottobre 2021, con il 54,6% delle preferenze. Queste regionali si svolgono con un anno di anticipo sulla scadenza naturale, proprio per la sua decisione, a luglio, di dimettersi - ricandidandosi contestualmente - dopo avere saputo di essere indagato per corruzione dalla Procura di Catanzaro. In campagna elettorale, Occhiuto ha rivendicato l'attività svolta in questi quattro anni sintetizzata nello slogan "in 4 anni di più che in 40". E ha rimarcato, tra l'altro, di avere sbloccato progetti fermi da 20 anni per la costruzione di nuovi ospedali, di essersi impegnato nel lavoro su tre aeroporti calabresi "ottenendo il record storico di arrivi", di avere fatto riforme "mai viste prima". E ha annunciato, se sarà rieletto, "il reddito di merito": 500 euro al mese ai giovani che scelgono università calabresi e ottengono almeno 27 agli esami.