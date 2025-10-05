Logo Tgcom24
Urne aperte in Calabria per le elezioni regionali: sfida aperta tra Occhiuto e Tridico

Gli aventi diritto al voto sono circa 1 milione e 900mila, ma pesa il rischio astensione

05 Ott 2025 - 07:26
© Ansa

© Ansa

Urne aperte in Calabria per le consultazioni regionali per eleggere il presidente della Giunta e i componenti del Consiglio regionale. Si vota da domenica alle 7 fino alle 23, e lunedì 6 ottobre dalle 7 alle 15. Lo scrutinio inizierà a partire dalle 15 di lunedì, subito dopo la conclusione delle operazioni di voto e l'accertamento del numero dei votanti. In Calabria gli aventi diritto al voto sono circa 1 milione e 900mila, ma pesa il rischio astensione. La sfida è tra l'uscente di centrodestra Occhiuto e il candidato del centrosinistra Tridico, e la maggioranza di governo punta al bis dopo il primo successo incassato la settimana scorsa nelle Marche.

