Cnel, dopo le polemiche Renato Brunetta rinuncia all'aumento

La decisione di Renato Brunetta è arrivata dopo una giornata di polemica e di critiche dal centrosinistra. Nonostante l'istituto abbia in mattinata provato a difendersi specificando di aver ottemperato a una "doverosa applicazione" della sentenza della Consulta che "ha ripristinato a decorrere dal 1° agosto il tetto retributivo dei 311.658,53 euro". Di qui - si sottolinea in una nota del Cnel - la decisione che si applica, anche per le indennità, e oltretutto anche a tutti gli organi costituzionali. Le opposizioni sono andate all'attacco, Matteo Renzi ha ricordato che "il Cnel volevo abolirlo", mentre Giuseppe Conte ha sottolineato: "Niente salario minimo ma sono aumentati gli stipendi dei vertici Cnel e di Brunetta".